Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Chef de cozinha Carla Oliveira denuncia vazamento de água na Batista Campos

Segundo a denunciante, existe um desperdício na rua. Enquanto isso, nas casas, há a falta de água

Ayla Ferreira com colaboração de Cira Pinheiro

Um vazamento de água na rua Presidente Pernambuco, quase na esquina com a avenida Gentil Bittencourt, no bairro Batista Campos, em Belém, está prejudicando a vizinhança. Segundo a denunciante Carla Oliveira, chef de cozinha, de 39 anos, o problema já existe há cerca de três meses. Na rua, a água está sendo desperdiçada. Já nas casas, há a falta dela, e os moradores ainda recebem uma conta de água mais cara por conta da situação. O registro foi feito na última terça-feira (16).

“Fica tudo alagado aqui de água e prejudica o nosso trabalho. Na torneira não tem água, ficamos em risco porque falta e precisamos esperar chegar. Às vezes só volta por volta das 19h, atrapalha nosso trabalho”, reclama Carla.

A chef de cozinha afirma que a água que vaza no local vem da Estação da Cosanpa. Carla relata que já procurou a companhia várias vezes para reclamar da situação, mas recebeu como resposta que o problema estaria relacionado à limpeza da caixa d’água. “Eles falam que estão lavando a caixa toda vez que vamos lá, já cansei de ir umas quatro, cinco vezes. Eles dizem que estão lavando, mas vemos que não está suja a água, está limpa e se desgastando”, argumenta.

Quando chove, o local fica alagado, porque a água invade a rua. “Quando chove e está com vazamento, alaga tudinho e isso aqui fica cheio de água, porque estão estragando”, diz Carla. “Queremos água na torneira, não na situação de lama que está aqui. Isso é uma vala e a gente precisa de água para usar, e não temos, porque eles estão desgastando. E para completar, vem um custo de água muito caro, porque vem cobrando ainda na taxa do papel de água”, finaliza.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o setor de distribuição já está sob responsabilidade da concessionária Águas do Pará. Já a Águas do Pará informou que já identificou a situação registrada na Rua Presidente Pernambuco, nas proximidades da Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Batista Campos, em Belém. Equipes técnicas da concessionária já atuaram no local para conter a situação e seguem com a programação dos serviços necessários para a solução definitiva da demanda, que será realizada o mais breve possível, de forma planejada e segura.

“A concessionária esclarece ainda que eventuais extravasamentos ou vazamentos na rede de distribuição não impactam no valor da conta de água dos consumidores, uma vez que a medição do consumo é realizada por meio do hidrômetro instalado em cada imóvel, que registra apenas a água efetivamente utilizada pelo cliente.

Em casos de dúvidas, a Águas do Pará permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligação e WhatsApp) e pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”, complementa a nota.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

