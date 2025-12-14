Capa Jornal Amazônia
Técnico de eletrodomésticos José Deocleciano alerta para ponto crítico de descarte no Coqueiro

O denunciante também acrescenta que mesmo que seja feita uma limpeza regular, o problema volta rapidamente

Laura Serejo*
fonte

Técnico de eletrodomésticos José Deocleciano (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A avenida Três Corações, próximo ao viaduto da rodovia Mário Covas, em Ananindeua, se tornou um ponto crítico de descarte irregular de lixo e entulho. De acordo com o técnico de eletrodomésticos José Deocleciano, os resíduos ocupam os dois lados da via, espalham-se pelas calçadas e chegam até a pista, com descarte constante de dia e, principalmente, à noite. O registro foi feito dia 4 de dezembro. 

image Técnico de eletrodomésticos José Deocleciano (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

José relata que a quantidade de resíduos é tão grande que já houve acidentes. “É vergonhoso o tanto de lixo que jogam aqui. Tem madeira, tem entulho… Quando os carros passam, jogam tudo pra cima. Já aconteceram vários acidentes”, afirma.

Ele explica que o descarte acontece a qualquer hora. “Jogam de dia e de noite. Antes tinha vigia e ainda assim deixavam pra jogar à noite. Agora, sem fiscalização, jogam de todo jeito, dos dois lados da via”, diz.

O denunciante também acrescenta que mesmo que seja feita uma limpeza regular, o problema volta rapidamente. “A limpeza é diária, mas não adianta. À noite o pessoal vem e joga tudo de novo. A calçada fica impossível de usar”, lamenta.

Em dias de chuva, a situação se agrava. “O lixo vai todo para cima da tampa do bueiro e a pista da direita fica cheia de água. Aí é que vira um caos”, completa.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre o descarte irregular no trecho, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

