Aposentados denunciam parada de ônibus deteriorada no bairro do Souza

A parada de ônibus localizada em frente ao Conjunto Império Amazônico, na avenida Almirante Barroso, sentido São Brás, no bairro do Souza, em Belém, está deteriorada e marcada por pichações e estruturas quebradas. Segundo os aposentados Manoel da Silva, de 69 anos, e José Maria Nunes Cabral, de 67 anos, o abrigo, instalado há cerca de um ano, já apresenta danos no acrílico e sinais de vandalismo, prejudicando quem aguarda o transporte público no local. O registro foi feito no dia 14 de novembro.

José Cabral afirma que o principal problema é a falta de cuidado por parte da população. “Isso aqui é imposto nosso, é dinheiro público. Mas muitos não têm educação. São atos de vandalismo. Em vez da cidade ficar bonita, fica feia”, comenta.

Aposentado José Maria Nunes Cabral, de 67 anos (Foto: Cira Pinheiro | O Liberal)

O acrílico quebrado e a estrutura danificada preocupam moradores e usuários do transporte público. “A pessoa não tem nem como se apoiar ou sentar direito, porque pode cair. Já entregaram a parada nova e já está assim”, relata Cabral.

Para Manoel da Silva, a ausência de fiscalização agrava a situação. “O poder público até trabalha, mas o povo não cuida. É dinheiro investido para beneficiar todo mundo, mas não valorizam. A avenida está toda asfaltada, organizada, mas a parada está destruída”, lamenta.

Aposentado Manoel da Silva, de 69 anos (Foto: Cira Pinheiro | O Liberal)

Moradores que utilizam diariamente o ponto afirmam que o cenário desestimula o uso do transporte público e reforça o descaso com os bens coletivos. “A Almirante Barroso é uma das principais avenidas de Belém. É triste ver a parada nesse estado”, conclui Manoel.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a manutenção da parada de ônibus, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.