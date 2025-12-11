Mototaxista Hélio Santana denuncia semáforo com defeito no bairro do Marco

O semáforo localizado na avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, apresenta falhas na marcação do tempo. Segundo o mototaxista Hélio Santana, de 45 anos, o problema persiste há quase um mês e já gerou situações de risco no local. O registro foi feito dia 10 de dezembro.

Mototaxista Hélio Santana, de 45 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Hélio conta que, por conta da falha, o semáforo para pedestres e o semáforo dos veículos ficam verdes ao mesmo tempo, colocando os pedestres em perigo. "Já quase aconteceu um acidente aqui. O pedestre tenta atravessar e o carro começa a passar. Isso tem gerado confusão e risco para todos", relata o mototaxista.

De acordo com o mototaxista, a situação afeta principalmente os pedestres, que ficam sem saber o momento certo de atravessar. "O sinal para pedestre abre rapidamente, mas logo em seguida o sinal para os carros também fica verde. Isso coloca quem está atravessando em risco", explica.

A falha no semáforo tem causado mais complicações no trânsito local e exigido a atenção urgente das autoridades. "Isso é um perigo, e a população já está cansada de esperar por uma solução. O semáforo precisa ser consertado imediatamente", destaca Hélio.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). “A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informa que uma equipe de manutenção semafórica será deslocada até o local para verificar a situação identificada. Os técnicos farão a avaliação do equipamento e adotarão as medidas necessárias para garantir o pleno funcionamento e a segurança no tráfego da área”, diz a nota.