Aposentada Nazarena Casseb denuncia acúmulo de lixo no canal do Ariri

O acúmulo irregular de lixo na rua do Canal do Ariri, no cruzamento com a avenida Três Corações, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, tem gerado transtornos, de acordo com a aposentada Nazarena da Costa Casseb, de 65 anos. Restos de comida e entulho se acumulam ao longo da via, atraindo moscas e exalando um forte mau cheiro. O registro foi feito no dia 4 de dezembro.

Aposentada Nazarena Casseb (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Nazarena relata que o lixo é descartado ao longo do dia e, frequentemente, não é recolhido. “O pessoal deixa lixo o dia todo, e o entulho se acumula. Tem cabeça de frango, peixe, e só fazem a coleta quando fazemos muita reclamação. A coleta deveria ser diária, mas não é”, afirma.

Ela também destaca que, quando chove, o problema piora, com o acúmulo de lixo atraindo ainda mais moscas e exalando um odor insuportável. “O cheiro é horrível, e o pessoal ainda queima lixo para retirar metal. A situação é muito complicada”, lamenta.

A moradora pede que a coleta de lixo seja realizada com mais frequência durante a semana para evitar problemas de saúde e transtornos diários. “Aqui passa a coleta às segundas, quartas e sextas, mas deveria ser mais frequente, pelo menos duas vezes por semana, para não deixar esse lixo acumulado”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre a coleta de lixo na região, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.