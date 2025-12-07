Mecânico Marcelo Freitas denuncia calçada destruída no bairro da Marambaia

A passagem São Francisco, na esquina com a avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém, está com a calçada danificada e preocupa o mecânico hidráulico Marcelo Freitas, de 65 anos, que afirma que os desníveis, em sua maioria, são provocados pela ação de motociclistas que utilizam o espaço para “cortar o trânsito”. O registro foi feito no dia 19 de novembro.

mecânico hidráulico Marcelo Freitas, de 65 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Marcelo conta que o tráfego irregular sobre a calçada se tornou rotina. “Aqui passa motoqueiro o dia inteiro: manhã, tarde e noite. Eles não respeitam ninguém. Já bateram em senhoras, já bateram em crianças que voltavam da escola. É direto”, relata.

O morador explica que os residentes tentaram colocar obstáculos para impedir o acesso de veículos, mas não conseguiram manter as estruturas. “Colocamos umas pedras aqui, mas já quebraram três. Sempre que tem alguma barreira, eles derrubam. Já briguei com vários, e eles ainda debocham da gente”, afirma.

Segundo ele, a situação é mais grave com motociclistas, mas alguns carros também chegam a subir na calçada. “Carro passa às vezes, mas o problema mesmo é moto. Eles aceleram atrás da pessoa pra ela sair do caminho, chegam a encostar na gente. Se reclama, eles ameaçam e perguntam se nós somos guardas de trânsito”, denuncia.

Em nota, enviada dia 5 de dezembro, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informa que mantém atuação permanente no perímetro citado, com agentes de trânsito orientando e monitorando o fluxo viário. "A Segbel destaca que irá reforçar o número de equipes que fazem a fiscalização nessa rota, intensificando as ações de segurança viária." acrescenta.