Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Mecânico Marcelo Freitas denuncia calçada destruída no bairro da Marambaia

Marcelo conta que o tráfego irregular sobre a calçada se tornou rotina

Laura Serejo*
fonte

mecânico hidráulico Marcelo Freitas, de 65 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

A passagem São Francisco, na esquina com a avenida Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém, está com a calçada danificada e preocupa o mecânico hidráulico Marcelo Freitas, de 65 anos, que afirma que os desníveis, em sua maioria, são provocados pela ação de motociclistas que utilizam o espaço para “cortar o trânsito”. O registro foi feito no dia 19 de novembro.

image mecânico hidráulico Marcelo Freitas, de 65 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Marcelo conta que o tráfego irregular sobre a calçada se tornou rotina. “Aqui passa motoqueiro o dia inteiro: manhã, tarde e noite. Eles não respeitam ninguém. Já bateram em senhoras, já bateram em crianças que voltavam da escola. É direto”, relata.

O morador explica que os residentes tentaram colocar obstáculos para impedir o acesso de veículos, mas não conseguiram manter as estruturas. “Colocamos umas pedras aqui, mas já quebraram três. Sempre que tem alguma barreira, eles derrubam. Já briguei com vários, e eles ainda debocham da gente”, afirma.

Segundo ele, a situação é mais grave com motociclistas, mas alguns carros também chegam a subir na calçada. “Carro passa às vezes, mas o problema mesmo é moto. Eles aceleram atrás da pessoa pra ela sair do caminho, chegam a encostar na gente. Se reclama, eles ameaçam e perguntam se nós somos guardas de trânsito”, denuncia.

Em nota, enviada dia 5 de dezembro, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informa que mantém atuação permanente no perímetro citado, com agentes de trânsito orientando e monitorando o fluxo viário. "A Segbel destaca que irá reforçar o número de equipes que fazem a fiscalização nessa rota, intensificando as ações de segurança viária." acrescenta. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

calçadas esburacadas
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Mecânico Marcelo Freitas denuncia calçada destruída no bairro da Marambaia

Marcelo conta que o tráfego irregular sobre a calçada se tornou rotina

07.12.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Robinho Melo alerta para bueiros entupidos no bairro Parque Verde

Segundo o morador, a última limpeza ocorreu no início do ano, mas os bueiros seguem sem tampa

04.12.25 20h47

VOCÊ REPÓRTER

Aposentados denunciam parada de ônibus deteriorada no bairro do Souza

O acrílico quebrado e a estrutura danificada preocupam moradores e usuários do transporte público

02.12.25 15h36

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Márcio Almeida reclama de alagamento crítico no bairro do Guamá

O morador explica que o problema é recorrente e nunca foi resolvido

30.11.25 9h00

VOCÊ REPÓRTER

Comerciário Geraldo Silva denuncia ponto crítico de descarte de lixo no Conjunto Império Amazônico

O morador afirma que o problema se intensificou e que a via nunca permaneceu limpa por muito tempo

27.11.25 13h59

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Lucilene Barbosa se assusta com emaranhado de cabos em calçada no bairro do Marco

Os cabos estavam próximos a um poste, prejudicando a mobilidade de pedestres

25.11.25 18h35

DESCASO

Balconista Elaine Guimarães denuncia fios caídos na avenida Almirante Barroso

Quem passa pela avenida Almirante Barroso, em frente ao Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, encontra vários fios caídos e espalhados pela calçada

20.11.25 19h32

VOCÊ REPÓRTER

Motorista de aplicativo Marcos Souza denuncia buraco sinalizado com galho no Marco

O motorista afirma que o problema tende a piorar com as chuvas

18.11.25 19h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda