Técnico em refrigeração Mauro Santos afirma que rua do Distrito Industrial está abandonada

A Rua Valdomiro de Souza, localizada no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, virou cenário de descaso e transtornos para seus moradores e motoristas. A via está tomada por valas e buracos que, segundo quem vive no local, se tornam intransitáveis durante as chuvas e causam prejuízos constantes. O problema foi denunciado no dia 28 de maio, pelo técnico em refrigeração Mauro Santos, de 56 anos, morador da área.

O denunciante expressou sua indignação. "A situação aqui está feia. Vala, buraco em tudo, do começo ao fim. Aqui, quando enche, não presta para nada. E os carros quebram", desabafa.

Mauro aponta que, apesar de promessas de pavimentação, a rua continua em estado crítico. “A rua tá feia, todo tempo luminária também não presta para nada.”, explica o morador.

A falta de infraestrutura é ainda mais preocupante porque a Rua Valdomiro de Souza é uma via principal para o tráfego pesado da região, conforme acrescentou o morador. Além disso, em dias de chuva o problema piora.

"Mais feio ainda. Como ontem deu mais chuva, o negócio pegou, aí me levantei para poder aterrar em dois buracos, que quebra tudo, não tem jeito não, e nem tem como as crianças brincarem aqui", finaliza.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informa que “a Rua Valdomiro de Souza passará por serviços de recapeamento asfáltico e sinalização viária.

No Distrito Industrial, no período de 15 a 30 de maio, mais de 10 ruas já foram contempladas com asfaltamento. Os serviços seguem em andamento, beneficiando outras vias da região, incluindo a Rua Valdomiro de Souza, que está dentro do planejamento das próximas etapas.

Em relação à iluminação pública, a Sesan informa que tanto a Rua Valdomiro de Souza quanto todo o Distrito Industrial foram contemplados com o programa Ilumina – Mais Luz para Ananindeua, que substituiu todas as lâmpadas de vapor por luminárias de tecnologia LED, garantindo mais segurança, eficiência e economia para os moradores”.

