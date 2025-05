Manicure Mariana Negrão denuncia perigo em ponte que liga 40 Horas e Icuí, em Ananindeua

A ponte da Passagem Santa Clara, que conecta o bairro do 40 Horas ao Icuí, em Ananindeua, virou motivo de grande preocupação e perigo para quem trafega pela área. Sua infraestrutura apresenta buracos que, segundo quem passa diariamente pelo local, são um risco constante de acidentes. O perigo foi denunciado pela manicure Mariana Negrão, de 30 anos, moradora da área, que compartilhou sua queixa no último dia 28 de maio.

Mariana relata que o problema é antigo e persiste, apesar de intervenções pontuais. "Essa ponte está dando dor de cabeça, principalmente para quem passa aqui todos os dias", afirmou. Ela própria já vivenciou situações de risco. "Eles vêm, eles dão uma ajeitada, aí demora muito, esse buraco de novo. Aí fica mais complicado para a gente passar, principalmente para a gente que tem moto. Fica até arriscado e, da última vez, eu passei aqui e quase caí com a minha filha", contou.

O perigo é ainda maior pela proximidade de uma escola, como enfatiza. "É uma coisa realmente que é descaso, até porque tem uma escola bem aqui perto, e aí todo dia tem muito tráfego aqui, criança com bicicleta", alertou. Ela descreve a situação como uma "novela" sem fim, onde os reparos são feitos de forma paliativa. "Eles ajeitam e depois estraga de novo, mas já está isso há um bom tempo, eles só fazem uma coisa devagar, mas não é aquela coisa certa mesmo", criticou.

Problema é antigo e oferece risco aos moradores que trafegam pela área (REPRODUÇÃO/ RAONI JOSEPH)

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informa que “a obra da ponte da Passagem Santa Clara, no bairro 40 Horas, está em fase de licitação.

O processo licitatório é a etapa necessária para contratação da empresa responsável pela execução da obra. Após sua conclusão, os serviços serão iniciados, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da região”.

(Laura Serejo, estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)