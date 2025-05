Mestre de obras Paulo Afonso denuncia falta de saneamento básico no bairro 40 Horas

Em plena madrugada, os moradores da Passagem Oásis, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, precisam acordar para conseguir utilizar a água nas torneiras. A escassez do recurso é apenas um dos problemas enfrentados pela comunidade: com as chuvas, a via fica completamente alagada, colocando crianças e idosos em risco. A denúncia sobre a situação foi registrada na última segunda-feira (26).

“Quando chove, a gente tem que andar de bota ou pisar na água mesmo. Estamos fazendo um pedido de socorro pela nossa rua, para pelo menos fazer o saneamento básico, que é prioridade”, diz o mestre de obras Paulo Afonso, de 60 anos.

Paulo conta que reza para o santo São Pedro, considerado o santo que controla as chuvas, para que o bairro tenha um saneamento básico de qualidade. “De madrugada dá água, às vezes passamos de duas a três semanas sem ter água aqui”, relata.

O mestre de obras aguarda por uma solução das autoridades responsáveis. “Nessa eleição veio um bocado de político aqui, mas cadê o trabalho? A gente precisa desse trabalho, é prioridade porque aqui não entra ambulância e carro de polícia, porque quando dá uma chuva, tem que nadar”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua. Não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade