Mecânico Jesualdo Magalhães denuncia abandono e riscos no canal do Guajará II, em Ananindeua

A população que vive ao redor do canal do Guajará II, em Ananindeua, convive diariamente com lixo, entulho e o risco de acidentes. Segundo o mecânico Jesualdo Magalhães, morador da área, a situação é de completo abandono. O registro foi feito nesta quarta-feira (21).

“Muita gente diz que tem projeto para cá — tanto o prefeito anterior quanto o atual. Só que esse projeto de macrodrenagem, até agora, a gente não vê nada. O que se vê é isso aí: muito entulho, lixo... E quando chove aqui vira praticamente um tsunami. A água chega até a beira da ponte”, relata.

Além do abandono, há riscos sérios para a saúde e a segurança dos moradores. “É perigoso pra todo mundo, especialmente para as crianças. As janelas das casas são baixas e aqui tem muitas crianças”, alerta Jesualdo.

Na última terça-feira (20), Luis Guilherme Carvalho de Assunção, de 4 anos, desapareceu após cair no canal, nos fundos da casa onde morava, durante a forte chuva que atingiu a cidade. O corpo da criança foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21), preso em uma área de vegetação.

“Uma mãe perdeu seu filho aqui. Não é fácil. É muito triste e dolorido. Tanto ela, como mãe, quanto nós, que nem somos parentes, estamos sofrendo. É uma dor muito grande”, lamenta Jesualdo.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua. Não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade