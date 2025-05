Manicure Maria Silva denuncia escassez de ônibus no Conjunto CDP, em Belém

Denúncia registrada no dia 15 de maio aponta que a escassez de ônibus tem gerado transtornos para quem depende do transporte público no Conjunto CDP, também conhecido como Paraíso dos Pássaros, no bairro da Maracangalha, em Belém. A manicure Maria Silva, de 67 anos, moradora da área, afirma que a situação é crítica e que a longa espera nas paradas tem afetado a rotina de muitos trabalhadores da região.

“Quem precisa do transporte público padece. A gente fica horas esperando, fazendo crochê na parada, e nada de ônibus. Já desisti até de voltar para casa. Não tem nem um geladão para aliviar o calor. Precisamos de socorro”, relata Maria. Segundo ela, em alguns dias, o tempo de espera pode chegar a quase três horas — e, mesmo quando o coletivo passa, muitas vezes não para.

Manicure Maria Silva, 67 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A moradora também destaca a dificuldade nos fins de semana, quando o número de ônibus circulando diminui ainda mais. Ela aponta que as linhas que costumam atender a região são o Marex Presidente Vargas e o "Sardinha", apelido dado ao ônibus menor que costuma circular no conjunto. “Ele é pequeno, mas é o que leva o povo. Precisamos de mais ônibus pra trabalhar, fazer compras, viver a vida”, reforça.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). Assim que obtiver respostas esse texto será atualizado.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)