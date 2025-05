Aposentado Rogério Rodrigues denuncia descarte irregular de lixo na Terra Firme

Um ponto de descarte irregular de resíduos e entulhos próximo à parada de ônibus, em frente ao Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, na Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, está gerando transtornos para moradores e usuários de transporte público. O aposentado Rogério Rodrigues relata os impactos causados pelo problema, em denúncia registrada nesta segunda-feira (19).

O aposentado Rogério Rodrigues, de 46 anos. (Reprodução | Raoni Joseph)

“O pessoal vem de fora, joga o lixo aí, vem até carro pequeno de fora para jogar o lixo. A Prefeitura recolhe, mas no outro dia já está sujo de novo”, relata.

Segundo o morador, a falta de fiscalização é um dos maiores problemas. “A prefeitura tem que ver isso. Colocar uns containers, umas fiscalizações mais fortes. Multar as pessoas que jogam lixo que vem de fora” sugere Rogério.

O mau odor e a presença de animais, como urubus e ratos, incomodam a comunidade. De acordo com Rogério, o ‘lixão’ irregular é um problema que existe há bastante tempo, mas faltam ações municipais para resolver o problema. “Teve um tempo que o lixo chegou até na parada dos ônibus. Foi três, quatro, cinco caçambas, tratores para tirar o lixo que tinha, mas o pessoal joga, não tem fiscalização da prefeitura”, reclama.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou em nota que vai providenciar a limpeza da área citada e pede que a população evite o descarte irregular de lixo e entulho, conservando o local limpo. O descarte irregular, ressalta a Sezel, é um crime que também deve ser denunciado pela população às autoridades policiais para que haja a devida repressão do delito.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade