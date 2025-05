Cabeleireiro Jones Marcelo, denúncia alagamentos na Travessa Quintino Bocaiúva

Uma esquina tomada por água parada, lixo espalhado e um cenário que se repete a cada chuva. Essa é a realidade vivida por moradores da Travessa Quintino Bocaiúva, entre as avenidas Caripunas e Timbiras, no bairro do Reduto, em Belém. A denúncia foi realizada pelo cabeleireiro Jones Marcelo, de 50 anos, no dia 20 de maio.

“Qualquer chuvinha já alaga, principalmente aqui na esquina da Caripunas com a Quintino. E não é pouca água não, é um volume que fica dias sem secar”, desabafa Jones. Morador e trabalhador do local há décadas, ele relata que o problema é antigo, crônico, e que mesmo após muitas reclamações, o poder público segue sem apresentar uma solução eficaz. “A chuva de ontem quebrou até a porta da minha casa. Quem vai me ressarcir?”, questiona. Cabelereiro Jones Marcelo, 50 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Segundo Jones, a coleta de lixo até é feita nos horários corretos, mas a imprevisibilidade da chuva e a falha na drenagem comprometem a limpeza da área. “A população é disciplinada. A gente sabe quando passa o caminhão do lixo, mas não sabe quando vai chover. Se a chuva vier antes da coleta, o lixo se espalha, entope tudo e vira esse caos que estamos vivendo”, afirma.

O morador também ressalta que o problema traz implicações para a saúde pública, já que a água parada e os resíduos acumulados favorecem a proliferação de doenças. “É um risco para todo mundo que mora e trabalha aqui. E o pior é que não temos culpa, fazemos a nossa parte. Falta é a parte do poder público”, pontua.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)