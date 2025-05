Empresário Elias Neves denuncia infraestrutura precária na avenida Rodolfo Chermont, na Marambaia

O cruzamento da Avenida Rodolfo Chermont com a Rua da Mata, no bairro da Marambaia, em Belém, apresenta diversos obstáculos para condutores e pedestres. Em um dos pontos mais movimentados do bairro, quem precisa trafegar pelo local se depara com a faixa de pedestres apagada e ainda com um bueiro entupido, o que dificulta a travessia. A denúncia foi feita pelo empresário Elias Neves em registro realizado na última terça-feira (13).

Segundo Elias, a faixa existe, mas não é repintada há meses. Ele relata que comerciantes e moradores do local já tentaram contatar os órgãos competentes para solicitar o reparo, mas não obtiveram retorno. “Está esse problema, com mau cheiro, rato morto, prejudicando o tráfego de pedestres. Tem a faixa, mas como o pedestre vai atravessar? É arriscar a vida, é trânsito, é água empoçada e tudo mais. Isso gera um transtorno para todos nós”, reclama.

VEJA MAIS

O cruzamento é cercado por farmácias muito frequentadas por idosos, que sofrem com a mobilidade reduzida e não conseguem atravessar com segurança. “Tem pessoas idosas que querem atravessar na faixa de pedestre, mas chega aqui e olha a dificuldade para passar do bueiro. A gente dá a mão, às vezes não consegue, tem uns que tentam e caem na poça de água”, relata.

O bueiro já está entupido há mais de três meses. “O apelo que quero fazer é que os órgãos competentes nos atendam quando a gente ligar, que atendam nossos anseios. Somos cidadãos, pagamos impostos e não temos retorno dos órgãos”, finaliza o empresário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade.