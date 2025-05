Empregada doméstica Maria Borges denuncia alagamento no Tapanã

A cada chuva, o drama se repete no conjunto Parque União, no bairro do Tapanã, em Belém. Diversas ruas da área ficam alagadas, e a água chega a invadir as casas dos moradores. A empregada doméstica Maria Borges, de 67 anos, mora na Rua Frei Tito e relata que a situação é antiga e tem piorado com o tempo. O registro foi feito no dia 15 de maio.

"Desde o ano passado que o canal não é limpo. Ele praticamente sumiu e agora a água vem direto para a rua. As crianças vão para escola com água na cintura. Ontem mesmo não teve aula porque estava tudo alagado", conta a moradora. Segundo ela, o prejuízo é grande, com perda de móveis, alimentos e sem poder sair. “A gente compra alguma coisa e com um mês perdemos tudo”, conclui.

VEJA MAIS

Dona Maria também denuncia o risco à saúde causado pelos alagamentos constantes. "Muita gente adoece aqui. É febre, dor de cabeça, mal-estar. Tem um senhor deficiente que mora ali embaixo e, quando ele precisa de socorro, a ambulância não consegue chegar."

A moradora afirma ainda que representantes do poder público já estiveram na área, mas nenhuma providência efetiva foi tomada. "Vieram aqui, prometeram, disseram que tinham o dinheiro, mas nunca mais voltaram. A gente já pensa até em acampar na Doca para ver se assim olham pra gente", desabafa.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (16/5), a Prefeitura de Belém comentou sobre o alagamento citado na reportagem, informando que o projeto do Programa de Macrodrenagem da Bacia do Matafome (PROMMAF) está com recursos garantidos e o projeto aprovado.

“Essa obra deve diminuir os problemas relatados na área citada. No entanto, obedecendo a uma determinação do Tribunal de Contas do Município, ainda na administração anterior, a licitação da empresa gerenciadora do projeto foi cancelada. A atual administração já iniciou um novo processo de licitação e, em breve, as obras do PROMMAF terão início", finaliza a nota.

*Laura Serejo, estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade