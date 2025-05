Aposentada Nazaré Gouvêa denuncia que mangueira ameaça cair na Sacramenta

Uma mangueira de grande porte está com o tronco visivelmente inclinado e com raízes que quebram o canteiro da calçada na esquina da Travessa Alferes Costa com a Rua Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. A situação tem gerado preocupação entre os moradores, especialmente por se tratar de uma área bastante movimentada. A aposentada Nazaré Gouvêa, moradora do bairro há décadas, teme que a árvore caia e atinja pedestres, veículos ou a rede elétrica. A denúncia foi feita no dia 6 de maio.

Os moradores cobram providências das autoridades para evitar um possível acidente. A equipe da Redação Integrada de O Liberal esteve no local e constatou que a árvore, uma mangueira antiga, apresenta sinais claros de comprometimento estrutural.

De acordo com dona Nazaré, o risco aumenta consideravelmente em dias de chuva. “Quando chove, ela começa a balançar os galhos. Dá medo de passar por aqui”, relata. Ela afirma ainda que o problema é antigo e que o medo da queda da árvore acompanha os moradores há mais de uma década. “Quando o pessoal morava aqui, colocava um apoio para ela não cair”, conta.

Além da iminência de perigo, a mangueira também está danificando a calçada, dificultando o tráfego de pedestres. “Passam pedestres, carros, crianças indo para a escola por aqui. As autoridades têm que ver isso aí”, afirma a moradora.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (9/5) a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informou que "Um técnico da Semma vai ao local hoje (9/5) para avaliar a situação da árvore. Após a análise técnica a árvore pode ou não ser suprimida, dependendo do laudo técnico." Ainda de acordo com a Prefeitura " A supressão é o último recurso a que os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente recorrem no manejo arbóreo da cidade.