Autônoma Ana Magalhães denuncia falta de água na Condor

No bairro da Condor, conviver com a falta de água virou parte da rotina dos moradores. O fornecimento irregular compromete atividades básicas do dia a dia e afeta a qualidade de vida de toda a vizinhança. A autônoma Ana Magalhães, que reside há 16 anos na área, relata que a situação sempre foi precária, em registro feito na última quarta-feira (26).

Ana conta que a falta de água sempre acontece por volta de 1h da tarde e retorna às 5h. “A gente cuida pra fazer as coisas ligeiro. Quando é 11h, ela já vai embora de novo. A gente diz: 'Ah, eu acho que eles estão consertando essas coisas'. Mas é rotina a água fraca”, comenta.

Segundo a autônoma, a situação não é recente. “Já faz tempo isso, piorou faz uns 5 anos”. Mesmo denunciando aos órgãos responsáveis, até o momento, nenhuma solução efetiva foi implementada.

“Eu tenho um balde de 50 litros. A gente enche para ‘quebrar o galho’ até a água voltar”, conta Ana. “A gente supõe, porque sempre está falando na televisão que quebrou cano. Falamos que é isso que estão fazendo, mas faz tempo”, lamenta.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou em nota que “que a pressão de distribuição da água é reduzida nos horários para reabastecimento do reservatório. A Cosanpa ressalta que o Projeto de Desenvolvimento do Saneamento no Pará (Prodesan Pará) irá fortalecer o sistema de abastecimento no bairro citado, bem como outras áreas de Belém, Ananindeua e Marituba. A previsão é que as obras iniciem no segundo semestre deste ano”.

