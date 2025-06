Estudante Gustavo dos Anjos reclama de buraco na rua Santa Luzia

No bairro do 40 Horas, um problema vem causando transtornos diários aos moradores: um bueiro destampado, localizado na esquina da rua Santa Luzia com a passagem Nazaré, tem sido alvo de reclamações constantes. Além do risco de acidentes, o bueiro fica entupido com o descarte irregular de lixo, o que provoca alagamentos e danos materiais frequentes para quem vive na região. O estudante Gustavo dos Anjos traz a denúncia, em registro feito na última quarta-feira (25).

Estudante Gustavo dos Anjos (Foto: Max Sousa | Especial O Liberal)

Segundo o estudante, o problema vai além da infraestrutura e envolve a atitude da população. “As pessoas colocam lixo muito próximo ao buraco e, quando chove, a água não escoa, transborda e acaba alagando toda a rua. Isso gera um transtorno enorme para quem mora aqui,” relata Gustavo.

Além dos alagamentos, os riscos de acidentes são constantes. Gustavo conta que já foi vítima dessa precariedade: “Eu estava num carro, e o motorista do aplicativo atolou nesse buraco ao tentar retornar para a via principal pela passagem Nazaré. Foi uma situação perigosa e que poderia ter terminado pior.”

Para Gustavo, a situação também afeta o cotidiano e causa prejuízos financeiros. Com a água invadindo casas e estabelecimentos, o desgaste e os danos em móveis e eletrodomésticos são frequentes, além da dificuldade de locomoção em dias de chuva. “É um descaso, porque o problema já se arrasta há meses e ninguém resolve. A gente paga impostos, mas não tem o retorno na infraestrutura básica”, reclama Gustavo.

Outro ponto destacado pelo estudante é a necessidade de conscientização da população. “Falta bom senso de quem mora e circula aqui. Muitas vezes as pessoas descartam lixo de forma errada, bem na frente do bueiro, e isso só piora o problema. Se todo mundo tivesse um pouco mais de cuidado, talvez não estivéssemos passando por essa situação,” conclui.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua mas não obteve resultado até o fechamento desta edição