Pedreiro Ezequias Rosa mostra falta de saneamento na Travessa Leonel Sampaio

Na travessa Leonel Sampaio, bairro do Icuí, em Ananindeua, moradores reclamam da falta de saneamento básico e asfaltamento no trecho. Quando chove, as casas alagam e é preciso aterrar vários trechos, de forma improvisada, para evitar um transtorno maior. Quem traz mais detalhes é o pedreiro Ezequias Rosa, em registro feito no dia 9 de junho.

Segundo Ezequias, uma chuva é o suficiente para que o local fique “tomado de água”. Ele relata que na rua não há saneamento básico e nem asfalto, o que dificulta a vida dos moradores. “A gente mora parece que entre as baratas, parece que não tem governantes que olhem pela gente”, lamenta.

VEJA MAIS

E a luta por condições dignas já persiste há anos, segundo o pedreiro, na esperança de que cheguem benefícios para a comunidade. “É isso que a gente quer de cada um dos governantes, que olhem por nós, porque na hora dos nossos votos, eles sabem passar aqui na rua”, pontua.

E para evitar a piora da situação, os moradores se uniram para improvisar um aterro. “A gente espalhou o aterro, porque alagava, enchia tudo. Quando dá uma chuva forte, aqui fica só uma maresia de água”, afirma.

O morador aguarda por providências das autoridades responsáveis. “Já chega de tanto viver assim. Todas as ruazinhas por ali são asfaltadas, mas essa [..] só fica no papel e a gente não vê o trabalho”, diz Ezequias.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre as condições da rua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo Integrado de Cidades