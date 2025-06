Aposentado Paulo Clodovil reclama de poste com risco de cair na Rua do Utinga

Um poste com risco de cair ameaça a vida dos moradores e de condutores na Rua do Utinga, em Belém. O morador do bairro do Curió-Utinga Paulo Clodovil, aposentado de 69 anos, denuncia que um incidente com um caminhão baú causou o problema na última sexta-feira (13). A situação é recorrente nas proximidades, pois a causa da adversidade não é solucionada.

Segundo Paulo Clodovil, um caminhão bateu na fiação que cruzava a Rua do Utinga, pois os fios estavam em uma altura baixa. “Passou um caminhão baú, pegou na fiação do meio e arriou o poste. O motorista não teve a habilidade de saber a altura e puxou a fiação e o poste automaticamente”, explica.

Essa situação é recorrente no bairro do Curió-Utinga por conta da altura da fiação, como relata Paulo Clodovil. “Essa derrubada de poste não é a primeira vez, porque a fiação é baixa. Não demora muito, passa um caminhão e derruba outro de novo”, denuncia o morador.

A situação preocupa os moradores, uma vez que os fios estão expostos na rua. Além disso, há o risco do poste cair em cima de um veículo – seja carro, motocicleta ou bicicleta – ou de algum pedestre que esteja andando na rua. “Podem acontecer danos até fatais com o poste cair em cima de alguém”, reclama Paulo Cordovil.

Poste em risco de queda (Adriano Nascimento)

Os moradores já entraram em contato com a concessionária de energia para regularizar a situação do poste e cessar os riscos aos pedestres e condutores de veículos. Contudo, Paulo Clodovil relata que o problema não foi resolvido “Todo mundo está ligando, mas não vem o operacional”, afirma.

Em nota enviada no sábado (14), a Equatorial informou que iria mandar uma equipe ao local na tarde do sábado (14) para verificar as condições da estrutura e realizar os reparos necessários.

Os canais de atendimento 24 horas para registro de ocorrências são: pelo telefone 0800-091-0196; via Atendente Virtual Clara, no WhatsApp (91) 3217-8200; pelo aplicativo da Equatorial (disponível para Android e iOS); e pelo site da Equatorial.

