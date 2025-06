Autônomo Alfredo Silva alerta sobre poste no meio da Passagem Funda, em Ananindeua

Na Passagem Funda, localizada no bairro do Coqueiro, em Ananindeua (PA), um poste no meio da via tem causado transtornos para motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela área. A estrutura, instalada em um ponto inadequado, dificulta o tráfego e coloca em risco a segurança de quem precisa passar pelo local. O autônomo Alfredo Silva, de 60 anos, detalha a situação.

“Esse poste já existe há mais de 40 anos, os moradores se uniram para conseguir o asfalto e fizeram as canaletas. Foi pedido para retirar esse poste, mas não retiraram. Como estão construindo o elevado, o fluxo de veículo mudou para as passagens adjacentes e a coisa ficou pior”, afirma Alfredo Silva.

O autônomo Alfredo Silva, 60 anos (Foto: Reprodução | Bruno Macêdo)

Segundo Alfredo, nenhum acidente ocorreu até o momento, mas o risco é iminente. “A estimativa é que um dia possa acontecer, porque como está se usando como fonte de escoamento do trânsito pesado da Avenida Independência e da Mário Covas, a tendência é um dia acontecer isso. Já aconteceu com o poste ali, que um caminhão derrubou, bateu no poste e ficou com risco de cair”, denuncia o autônomo.

Alfredo aguarda por soluções do poder público. “O que a gente espera que as autoridades usem as suas devidas secretarias. Na minha opinião, eles já sabem que existe, o que falta é boa vontade da secretaria para resolver essa situação antes de acontecer coisa pior”

Prefeitura de Ananindeua

A reportagem solicitou nota à prefeitura de Ananindeua, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

