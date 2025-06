Dona de casa Renilde Tavares reclama de buraco em via alternativa no bairro do Coqueiro, em Ananinde

Um buraco no início da Rua dos Comerciários, próximo à Rodoviária Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua (PA), tem causado transtornos aos motoristas que utilizam a via como rota alternativa. Devido às obras na Avenida Mário Covas, o tráfego foi desviado para ruas próximas, aumentando o fluxo de veículos na Rua dos Comerciários. No entanto, o buraco existente na entrada da via tem dificultado a passagem, provocando lentidão e riscos de acidentes. Quem reclama é a dona de casa Renilde Tavares, de 38 anos.

VEJA MAIS

Renilde é ciclista e relata dificuldades para andar de bicicleta no local. “A buraqueira está terrível. Não tinha isso até os ônibus começarem a circular por aqui, por causa daquela obra. Eles passaram a vir por esse lado para a Cidade Nova, para BR”, relata.

A dona de casa costumava levar a filha à escola de bicicleta, mas, por conta dos obstáculos na via, já não consegue mais. “É trânsito de ônibus, carro. Da última vez eu quase mergulhei no buraco, um ônibus e um carro vieram ao mesmo tempo e me deixaram presa”, conta Renilde.

Prefeitura de Ananindeua

A reportagem solicitou nota à Prefeitura de Ananindeua, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade