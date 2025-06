Camareira Emília Viz reclama de buracos e alagamentos avenida Rio Solimões, no Paar, em Ananindeua

A camareira Emília Viz, de 48 anos, reclama de buracos na pista, alagamento da rua e, também, do descarte irregular de entulho nas vias na avenida Rio Solimões, no Paar, em Ananindeua. A equipe do Você Repórter esteve presente no local no mês passado e, agora, a situação piorou: carroceiros estão despejando todos os tipos de entulho na área. A via também está cheia de buracos, prejudicando a rotina dos moradores.

Emília Viz mora na avenida Rio Solimões há quase 34 anos. “Essa rua sempre foi assim. Sempre alaga. A água invade a casa dos moradores”, disse. “O prefeito precisa vir quando está chovendo forte. O nosso prefeito não está olhando para nós aqui. Eu peço encarecidamente que o prefeito dê uma olhada para cá. O nosso lado, aqui, ele não está nem aí. Essa é a verdade”, contou, indignada.

Cada morador aumenta o nível da calçada para, durante a chuva, a água não invadir suas residências. “O morador que não tem condição de levantar, de fazer uma coisa legal, (a água) invade. Minha casa, que tem calçada, é invadida pela água”, afirmou. Emília falou sobre os transtornos causados pela chuva por causa da situação da rua. “Quando chove é complicado. Quando vou para o meu trabalho, tenho que levantar a calça, tirar o sapato e a meia para poder pegar o ônibus”, disse.

Avenida Rio Solimões, no Paar, em Ananindeua: moradores reclamam de buracos na pista, alagamento da rua e, também, do descarte irregular de entulho na via (Foto: Max Sousa/Especial para O Liberal)

Os moradores também reclamam do descarte irregular de entulhos na rua. “Ainda vem o pessoal dos carrinhos, que joga lixo. Vão jogando esses negócios tudo aí e vai prejudicando porque, quando chove, entope todos os esgotos”, afirmou. “A gente merece o máximo, porque pagamos os nossos impostos. Pagamos tudo o que o governo pede para nós e não temos um retorno. Essa rua é uma rua principal e merece ser organizada com todo o carinho”, acrescentou.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informa que realizou uma busca no sistema de protocolo do órgão e que não consta nenhum pedido formal de recuperação asfáltica para a Avenida Solimões até o momento. A Sesan reforça que qualquer morador pode solicitar serviços como recuperação de asfalto e manutenção da iluminação pública diretamente na sede da Secretaria, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O atendimento é realizado na SN-03, em frente ao Formosa da Cidade Nova.

Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que, na área mencionada, foram realizados serviços de limpeza, roçagem, desobstrução de bueiros e retirada de entulhos. Os alagamentos causados na área são ocasionados pelo descarte irregular de lixo na via, que leva o lixo para a tela dos bueiros, o que dificulta também o escoamento das águas pluviais no local. A prefeitura solicita o apoio da comunidade local "para, junto com o poder público, colaborar com a limpeza e conservação das vias”.

