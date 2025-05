Profissional de serviços gerais Antônio Lopes denuncia falta de saneamento básico no 40 Horas

A Passagem Elisabete, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, enfrenta uma situação de precariedade na infraestrutura, com a presença de buracos e a falta de saneamento básico que transformam a via em um lamaçal. O problema foi denunciado por Antônio Lopes, profissional de serviços gerais de 63 anos e morador da área, que registrou sua queixa no dia 26 de maio.

Segundo o denunciante, a situação é caótica, especialmente durante o período chuvoso, quando a passagem vira um lamaçal."Tem que ir para a rua, abrir a vala para escorrer a água. De repente cai a chuva e fica alagada a rua", explica, enquanto demonstra como se previne para os temporais.

Profissional de serviços gerais Antônio Lopes, 63 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Além da lama, a falta de saneamento básico traz outros problemas. "O que não falta é rato na rua". O morador anseia por uma solução definitiva que traga dignidade para a comunidade. "Se alguém olhar pra gente é melhor, né? Porque, por enquanto, todo mundo que vem aqui ninguém olha", lamenta.

Ele e os vizinhos tentam amenizar a situação jogando aterro na rua. "É um jeito que se não fica no fundo mesmo", conclui.

Em nota divulgada nesta terça-feira (27.5), a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informou que o bairro 40 Horas já conta com mais de 80 vias que receberam serviços de infraestrutura realizados pela atual gestão. “As obras seguem um cronograma planejado pela secretaria, que busca atender de forma organizada e eficiente todas as demandas do município.”, frisou a nota.

"A Sesan esclarece ainda que está programando uma visita técnica à via mencionada, a fim de avaliar as condições e incluir as melhorias necessárias no planejamento das próximas etapas de trabalho.”, detalhou.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Max Sousa