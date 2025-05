Autônomo Cícero Campos denuncia falta de asfalto no Icuí-Guajará, em Ananindeua

A Passagem Bacelar, localizada no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, enfrenta uma situação de precariedade em sua infraestrutura. A via está tomada por lama e buracos, dificultando a locomoção e trazendo transtornos diários à comunidade. O problema foi denunciado por Cícero Campos, 61 anos, autônomo e morador da área. O registro foi feito no último dia 27 de maio.

Autônomo Cícero Campos, 61 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Cícero, residente da área há mais de uma década, denuncia o descaso. Ele relata que, a cada chuva, a situação se agrava, transformando a passagem em um verdadeiro lamaçal. "Aqui tá demais, aqui cada dia que passa tá ficando pior, cada dia que chove nos afundamos mais", desabafa.

Segundo o denunciante, apesar de algumas melhorias pontuais no saneamento, a falta de asfalto persiste há anos. "Melhorou bastante com o saneamento básico, mas ainda precisamos do asfalto, e as crianças perguntam quando o asfalto vem e eu digo só quando o poder público resolver trazer, por enquanto estamos por aí a ver navios e dependendo deles, mas tem anos que estamos nessa peleja", conta.

Passagem Bacelar (Reprodução | Raoni Joseph)

A precariedade da infraestrutura afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade. Cícero Campos afirma que as chuvas intensas provocam alagamentos que atingem as residências. "Quando chove a maioria das casas vão para o fundo, o pessoal filma e manda para o poder público, mas nada feito. É muita gente doente aqui, gripados, muito mosquito, e essa situação se estende a toda a Passagem Bacelar", relata o morador.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), informa que "a Rua Bacelar está contemplada no cronograma de obras de infraestrutura urbana. As intervenções visam a melhoria da mobilidade e das condições urbanas da via".

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Cira Pinheiro