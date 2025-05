Moradores denunciam ausência de asfalto na Passagem Santa Terezinha, em Ananindeua

A Passagem Santa Terezinha, localizada no conjunto Rosa dos Ventos, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, é cenário de uma denúncia de descaso com a infraestrutura: ausência de asfalto. O vigilante Jackson Moraes, de 47 anos, e o ortesista José Luso, de 81 anos, fazem a denúncia e afirmam que convivem diariamente com buracos, poeira e lama, que se intensificam no período chuvoso. A denúncia foi registrada no último dia 27 de maio.

Moradores da passagem Santa Terezinha, em Ananindeua (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O problema, segundo os relatos, persiste há anos. Mesmo com diversas solicitações às autoridades, nenhuma providência efetiva foi tomada até o momento, conforme afirmam os denunciantes. “É complicado aqui. Tem muito buraco, não dá para trazer a molecada para o colégio, porque quando enche aqui, fica horrível", desabafa Jackson Moraes.

"Não dá nem para atravessar aqui, tem que pegar um navio, um barco aí, um avião para poder chegar até na residência, né?”, ironiza o denunciante. “É meio complicado aqui. A iluminação pública também é horrível, porque fica um breu.", acrescenta o vigilante.

Passagem Santa Terezinha, no bairro do Coqueiro em Ananindeua (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

José Luso, que reside na Passagem Santa Terezinha há mais de uma década, reforça a denúncia e lamenta a falta de apoio. "A situação é crítica aqui na área. Aqui não tem apoio de ninguém, não tem vereador que nos apoie, nada. A rua é assim, é buraco. Nós é que providenciamos entulhos e vamos colocando nos buracos.", pontua o ortesista.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), informou que "o processo de licitação para as obras no Conjunto Rosas do Vento está em andamento. As intervenções contemplam todos os serviços necessários para garantir infraestrutura completa, com ruas pavimentadas, mais seguras e que proporcionem melhor qualidade de vida para as famílias da comunidade".

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Cira Pinheiro