Aposentado Rubens França reclama de alagamentos frequentes na Cidade Velha

No bairro da Cidade Velha, considerado o berço histórico de Belém, moradores da Passagem Lopo de Castro convivem com alagamentos frequentes. A situação se repete principalmente em dias de chuva, dificultando o acesso de pedestres e motoristas. A água acumulada toma conta da via rapidamente, agravando ainda mais as condições já precárias de infraestrutura. A denúncia foi registrada pelo aposentado Rubens França, na última quarta-feira (21).

“Essa chuva que caiu anteontem chegou quase ao último degrau da nossa casa. E ainda acontece de passarem uns desavisados, brincalhões, com o carro estacionado nas residências”, relata Rubens, que mora há 52 anos no local.

Segundo ele, uma chuva breve já é suficiente para alagar completamente a área. Rubens explica que, anteriormente, o local contava com duas vias de escoamento, mas a gestão municipal passada bloqueou a saída pela travessa Breves, deixando apenas a saída da travessa Monte Alegre.

“Quando a chuva vem forte, traz tudo com a enxurrada — madeira, lixo... E para completar, agora com essa obra do canal, eu não sei o que houve, mas a água está vindo por ali”, afirma. Com as chuvas frequentes, ele conta que moradores já adoeceram em razão da água parada.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que informou que encaminhou a demanda para a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep). Não houve retorno até o fechamento desta edição.