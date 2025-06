Comerciante João Marcos denuncia falta de drenagem na rua Jiboia Branca, em Ananindeua

A rua Jiboia Branca, localizada no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, está em situação de precariedade na sua infraestrutura. Conforme denuncia o comerciante João Marcos, de 62 anos, em registro feito dia 4 de junho. A via, que conecta o bairro à rodovia Mário Covas, passa por problemas de falta de drenagem, além de buracos que causam transtornos constantes a moradores e motoristas.

Comerciante João Marcos, 43 anos (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Residente da área há 43 anos, João Marcos diz que a situação é insustentável. "Nós não temos drenagem. É pouca drenagem e muita água está passando, abrindo os buracos aqui", explica. Ele relata um incidente recente: "Esses dias agora, o carro passou em cima de um tubo geral, estourou e vazou muita água mesmo. Deu o maior problema para o pessoal fazer aqui."

Segundo o denunciante, o problema se agrava pelo intenso fluxo de veículos. "Todos os transportes, enquanto não terminarmos o viaduto, estão vindo por aqui", afirma. A rua recebe o tráfego de carros pequenos, carros pesados e até carretas, principalmente devido à proximidade de uma empresa. "Passa caminhão, passa carros pesados, passa carro pequeno, passa tudo no momento, a maioria das carretas está vindo por aqui e pelo 40 Horas."

E essa situação é um desafio para os motoristas, conforme acrescentou o comerciante. "A rua é estreita. Ela, há muito tempo, eu acredito que foi mal planejada dentro dos outros prefeitos. E ela ficou estreita. E os carros, muito carro no momento não tem, mas se você não sair rapidamente da vira da pista, você pode ser machucado, atropelado", alerta.

Rua Jiboia Branca (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

João Marcos ressalta que os moradores buscam uma solução imediata. "É porque no momento mesmo não entregaram lá [o viaduto]. Quando entregarem lá o escoamento vai ser bem melhor, mas no momento está todo mundo vindo por aqui e é esse sufoco, é esse sufoco para a gente aqui", finaliza.

A reportagem solicitou nota à prefeitura de Ananindeua mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Max Sousa