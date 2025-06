Dona de casa Enilda Brito denuncia falta de água no Conjunto Maguari, em Belém

A Alameda 23 do Conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro, em Belém, convive com um problema: a falta de água limpa e a constante presença de lama nas torneiras. A situação se arrasta há décadas, causando transtornos severos aos moradores. O relato, registrado dia 3 de junho, foi feito pela dona de casa Enilda Brito, de 65 anos, moradora da área, que descreve o cenário como uma batalha diária.

"Eu já sou moradora aqui do Conjunto Maguari há 30 anos. Desde que eu cheguei aqui, esse problema acontece.", desabafa Enilda. Ela enfatiza que o que chega às residências, quando chega, não é água. "Não é água, na verdade, é lama. Quando você colocar de molho a água por 15 minutos, você vê ferrugem e barro no fundo dos baldes."

A ausência de água prejudica todas as atividades básicas. "Para tomar banho, para fazer comida, não tem água para nada", lamenta. Para beber, muitos dependem de vizinhos ou da compra de galões. "Para beber, eles [os vizinhos] pegam na caixa das vizinhas, compram muita água para suprir a necessidade porque não tem, não tem água aqui nesse pedaço, não sei qual o sistema, qual o problema que tem aqui."

Os moradores já tentaram soluções paliativas, como cavar para inspecionar canos, mas sem sucesso. "Eles já cavaram um buraco ali para meter um arame no cano, porque eles acham que é entupido o cano. Não é porque não tem, entope é lama, entope o cano quando vem. Eles já meteram até aqui, meteram pelo cano, e a água não vem."

A comunidade busca mais do que promessas. "O povo precisa de uma resposta e uma solução", enfatiza Enilda. A moradora finaliza com um apelo aos políticos: "Quando vem a política, é o que mais eles falam, reivindicam a água para cá, e os políticos que vêm, mentirosos, prometem que vai ter água, e está aí a situação. Eles vivem mais sem água do que com água."

Em nota divulgada nesta quarta-feira (4/6), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que já desenvolve projetos para construção de novas estruturas que fortalecerão o abastecimento na área.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Max Sousa