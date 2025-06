Manicure Suelen da Silva denuncia descarte irregular de lixo e vazamento de água no Jaderlândia 2

Os moradores da Rua São Pedro, no cruzamento com a Rua João Bosco, no Conjunto Jaderlândia 2, bairro do Atalaia, em Ananindeua, estão enfrentando problemas relacionados ao descarte irregular de lixo. Segundo as denúncias, a prática tem se intensificado, transformando o local em um verdadeiro ponto de acúmulo de resíduos, o que traz riscos à saúde pública e prejudica o bem-estar da comunidade. Além disso, um vazamento de água na via agrava ainda mais a situação. A água acumulada, combinada com o lixo espalhado, cria um ambiente propício para a proliferação de insetos e doenças. Quem detalha a denúncia é a manicure Suelen da Silva, de 38 anos.

Em dias de chuva, o cenário piora: a rua fica completamente alagada, dificultando o trânsito de veículos e pedestres, além de invadir calçadas e, em alguns casos, atingir as residências próximas. Os moradores pedem providências urgentes por parte da prefeitura e dos órgãos responsáveis, tanto para a resolução do vazamento quanto para o combate ao descarte irregular de lixo.

Segundo Suelen, moradores do Jaderlândia I e II e outros locais vizinhos descartam lixo no ponto irregular. “Tem criança, tem pessoa deficiente, a gente não sabe mais o que fazer. Um tubo da Cosanpa rompeu também, toda tarde fica um rio aqui, enche. Uma obra mal acabada”, denuncia.

“Hoje em dia tá difícil, é muito lixo. A gente fica ameaçado, porque é um passar de carro direto, aqui é uma rua de contramão. Querendo ou não, os carros precisam ir de contramão por causa da situação”, lamenta Suelen.

Cosanpa

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) sobre o vazamento de água. Em nota, a Cosanpa informa que “enviará uma equipe ao local e, caso a responsabilidade seja da Cosanpa, os serviços necessários serão realizados. A Companhia reforça que, até o momento, não há registro de problemas na área. Por isso, é importante que os usuários formalizem qualquer falha no abastecimento de água pelos canais de atendimento. Para chamadas, 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122-7194 ou chat online em www.cosanpa.pa.gov.br”.

Prefeitura de Ananindeua

A reportagem solicitou nota à prefeitura de Ananindeua, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade