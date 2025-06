Aposentado João Luiz reclama da falta de água na rua Bragança, no Parque Verde

A falta de abastecimento regular de água tem afetado diretamente a rotina dos moradores da rua Bragança, no bairro do Parque Verde, em Belém. João Luiz, aposentado de 69 anos, relata que a situação se estende há mais de um mês e atinge diversas casas no conjunto Jardim Bom Futuro.

“Não é só aqui na minha rua. Todo o conjunto está sem água. Quando chega, é só um fio, sem força pra nada. No chuveiro, então, nem pensar”, desabafa.

O morador afirma que procurou atendimento no posto da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mas não obteve solução. “Disseram que a nossa área é precária e que nem deveriam cobrar, mas a conta continua chegando para muita gente”, diz o aposentado.

Segundo ele, a água que abastece a região vem da área do Benjamin Sodré, distante do bairro, o que compromete ainda mais a regularidade. Tentativas de perfuração de poços também não resolvem o problema, já que a água do subsolo, de acordo com João, não tem qualidade para consumo.

“Já fiz análise. A água que sai do poço aqui vem com resíduos. A gente fica sem alternativa e segue dependendo de um fornecimento instável”, lamenta.

Enquanto aguardam respostas, moradores precisam improvisar para garantir o mínimo necessário para o dia a dia. “A gente passa a noite tentando encher balde. Se dormir, perde o pouco que cai”, finaliza.

Procurada, a Cosanpa informou, em nota, que “o abastecimento na área está reduzido. Após estudos técnicos, a Companhia detectou a necessidade de mais um poço para atender a região e a perfuração desta estrutura já está sendo viabilizada. A Cosanpa reforça que mantém medidas de auxílio aos moradores da área”.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.