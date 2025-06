Ciclista Marcelo Gonçalves denuncia tráfego de carretas na ciclofaixa da Arthur Bernardes

Inconformado com uma frequente falta de respeito no trânsito, o ciclista Marcelo Gonçalves, de 41 anos, relata que muitos condutores de carretas não respeitam e passam com o veículo de grande porte pela ciclovia da rodovia Arthur Bernardes, em Belém. Ele diz que esse tipo de situação compromete a segurança e o fluxo na via. A presença de veículos motorizados na faixa exclusiva acaba forçando os ciclistas a dividirem espaço com os carros, aumentando o risco de acidentes, conforme sinalizou o denunciante na manhã desta quinta-feira (12/6).

“Os motoristas não respeitam a ciclovia, nós arriscamos a nossa própria vida aqui”, relata Marcelo. Ele sugere que as empresas nas proximidades invistam em garagens, para melhorar o fluxo na via e evitar também o estacionamento em locais inadequados. “A empresa tinha que ser organizada para colocar o veículo lá, e não deixar no meio da ciclovia”, opina.

Marcelo quase foi vítima de um acidente no local, ao tentar desviar de um dos veículos. “Quase que uma moto me bateu, passou encostando em mim. A gente tem que acreditar muito no Senhor para se livrar de acidentes aqui”, diz o ciclista.

Além das carretas, carros e motos também trafegam pelo local. “Ontem eu estava chegando do trabalho e um rapaz estava passando de bicicleta. Acho que ele estava desatento, com fone de ouvido. Por pouco um caminhão não bateu nele, encostou no rapaz”, diz. “Eu queria que os motoristas nos respeitassem”, finaliza.

Segbel

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel). Em nota, a pasta afirma que Belém tem, atualmente, 164 km de ciclofaixas. Um convênio firmado entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, inclusive, contempla a expansão da malha cicloviária na capital paraense.

Ressalta ainda que os agentes de trânsito têm intensificado as ações de fiscalização nas ruas, coibindo e notificando os infratores quando flagrados. Destaque também para ações efetivas como o programa “Belém em Ordem”, que contempla a operação Carro Velho, removendo os veículos abandonados da cidade.

A secretaria também aproveita o espaço para enfatizar a importância da participação da sociedade em formalizar as denúncias das infrações de trânsito nos canais oficiais da Ouvidoria da Segbel: pelo telefone (91) 98415-4587 e pelo e-mail ouvidoria.semob@cinbesa.com.br. Essas denúncias fortalecem o mapeamento e a atuação dos agentes nas ruas.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade