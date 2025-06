Motoboy Fernando Oliveira denuncia falta de água na Travessa Faisão, no Maracangalha

Moradores da Travessa Faisão, bairro Maracangalha, em Belém, convivem com a irregularidade no abastecimento de água na região. Todos os dias, a água tem um horário específico para chegar e encerrar, tornando difícil a realização das atividades diárias, como lavar roupas, louças e a higiene pessoal. O motoboy Fernando Oliveira traz a denúncia, em registro feito nesta terça-feira (11).

Fernando é morador da área há 23 anos, e afirma que a situação não é recente. “A água vai 11h e volta só às 6h da tarde. A gente tem que fazer reserva, porque não tem água no chuveiro e nem na torneira”, reclama.

Os moradores precisam fazer reserva da água que chega em baldes. E para piorar, segundo Fernando, quando a água aparece, chega barrenta e amarelada. “É água suja mesmo, não tem melhoria, não teve nada”.

O motoboy aguarda por ações efetivas da Cosanpa. “Depois que teve privatização, disseram que ia ter melhoria, mas até hoje está do mesmo jeito. A vala está seca. Hoje de manhã eu estava lavando a minha moto e a água acabou do nada, tive que usar um balde de água para terminar de lavar”, argumenta Fernando.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda retorno.

