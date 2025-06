Farmacêutica Nádia Felipe reclama de lixo, buracos e alagamento na Rua da Providência, em Ananindeua

Moradores e comerciantes da Rua da Providência, em Ananindeua, enfrentam diariamente uma série de problemas estruturais. Quando chove, a via fica alagada e praticamente intransitável. Além da água acumulada, a população também denuncia o acúmulo de lixo e os inúmeros buracos ao longo da rua. Na última segunda-feira (9), a farmacêutica Nádia Felipe, que trabalha na área, relatou que a situação está cada vez mais difícil.

“A nossa cidade chove todas as tardes, então alaga bastante. É questão de estacionar, andar. Eu já caí uma vez por conta de muita água”, conta Nádia. Além do excesso de água, que impede inclusive o estacionamento de veículos no local, os moradores e comerciantes convivem com um forte odor.

Segundo Nádia, o local é um ponto de descarte irregular de lixo. “Eles jogam bem aqui no centro, no local onde todo mundo tem seu estabelecimento para trabalho e fica difícil”, denuncia. “É corriqueiro a gente ver um rato na frente do estabelecimento onde trabalhamos”, afirma.

Prefeitura de Ananindeua

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua sobre as condições precárias da via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Você Repórter

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade.