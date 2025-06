Aposentado Arthur Cals alerta sobre antena desativada com risco de queda em Belém

Moradores da Avenida Doutor Moraes, no trecho entre a Rua dos Pariquis e a Rua dos Caripunas, no bairro Batista Campos, em Belém, vivem sob o temor da queda de uma antena de rádio desativada há anos. A estrutura, em estado de abandono, está precariamente sustentada pelo mato, e o risco de desabamento aumenta a cada chuva. O problema foi denunciado por Arthur Fernandes Cals, de 68 anos, servidor público aposentado e morador da área, no dia 12 de junho.

Arthur Fernandes Cals relatou que a situação de perigo já se arrasta por um longo período. "Já tem anos que ela apresenta esse perigo à comunidade", afirmou. Ele explicou que tentativas de solução com os herdeiros do imóvel não tiveram sucesso, levando à solicitação de apoio de órgãos públicos.

O medo dos moradores não se limita à queda da antena, mas também aos prejuízos que podem ser causados. "Não só com medo, é o prejuízo que vai causar a toda a comunidade, vai queimar eletrodomésticos, vai queimar placas solares que tem na lateral e vai causar incêndio, que a antena está caindo para cima de uma linha viva da rede de energia, né?" Alerta.

A preocupação se intensifica nos dias de chuva. “Quando chove ela dá uma balançada". O servidor público acrescenta um detalhe alarmante da precariedade da estrutura: "Ela [a ponte] está amarrada em cabo de náilon."

A área onde a antena de 20 metros de altura se encontra é de grande movimentação, o que agrava os riscos. "Cada dia que passa, nós estamos com mais medo, que ali também trafega a criança que vai para o colégio de manhã. Empresários, que aqui é a comunidade e isso vai causar muito transtorno para todos nós.", finaliza o aposentado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou, em nota, que “realizou a vistoria, porém não pode realizar a retirada da torre pois o terreno do imóvel está sob ação judicial de partilha familiar. A retirada só pode ser feita mediante autorização judicial”.

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, informa que, até o momento, não foi acionada para essa solicitação, que precisa ser demandada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP), através do 190. Como se trata de uma propriedade privada, a Defesa Civil de Belém precisa de autorização para adentrar na área.

“Importante esclarecer que o laudo técnico da avaliação da estrutura, mencionado pelo denunciante, pode ser usado para entrar com uma medida judicial e localizar o proprietário do terreno para os devidos encaminhamentos”, diz a nota.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade