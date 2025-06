Dona de casa Maria José Pantoja denuncia alagamentos no bairro da Condor

A dona de casa Maria José Pantoja, de 68 anos, moradora do bairro da Condor, em Belém, denuncia a falta de saneamento e os constantes alagamentos na Passagem Bom Sossego, localizada entre as avenidas Padre Eutíquio e Bernardo Sayão. Segundo a denunciante, a via está praticamente intransitável por conta da lama, do lixo acumulado e da água parada. O registro foi feito no dia 17 de junho.

Dona de casa Maria José Pantoja, 68 anos (Foto: Cira Pinheiro | Especial O Liberal)

“A gente está nessa situação há muito tempo. Tem gente que já caiu aqui e a minha tia, que é cadeirante, precisa ser carregada para sair de casa. As crianças ainda correm na água como se fosse um rio, e tem muita gente adoecendo por conta disso”, conta.

Segundo a dona de casa, o problema é constante e a passagem piora em dias chuvosos. “Eu mesma quase fiquei doente por causa dessa situação. Gastei tudo com remédio e o meu marido corria para a UPA com a gente”, desabafa.

Além do transtorno diário, a moradora explica que a situação tem causado danos até nas casas da área. “É uma calamidade. Muitas casas estão afundando, a lama é tanta que até o banheiro da minha casa entupiu. Eu nem saio mais de casa por causa disso. A situação está insustentável”, completa.

Em nota a Secretaria Municipal de Zeladoria Conservação Urbana informa “que vai solicitar uma limpeza geral na área nos próximos dias.”

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade) com colaboração de Cira Pinheiro