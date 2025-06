Técnico de enfermagem Darison Araújo reclama de buraco no bairro da Pedreira

Um buraco aberto há cerca de duas semanas na Travessa Lomas Valentinas, nas proximidades da Avenida Pedro Miranda, em Belém, tem gerado preocupação entre moradores e comerciantes da área. A via, que é bastante movimentada e serve de ligação para diferentes bairros da capital, apresenta risco constante para motoristas, motociclistas e pedestres que passam pelo local.

Segundo relato de moradores, apesar de ainda não haver registro oficial de acidentes, a situação já causou sustos e quase resultou em um incidente mais grave na última sexta-feira (14), quando um carro quase caiu no buraco. O alerta feito por comerciantes que estavam próximos evitaram o acidente.

“O buraco começou pequeno, mas virou uma cratera. Já colocamos sinalização improvisada várias vezes, mas os carros passam e acabam arrastando tudo. É um problema sério, e até agora não foi resolvido”, denuncia Darison Araújo, morador da região. Ele conta que o comerciante Vanderson, que trabalha com lanches na esquina, já precisou colocar sinalizações improvisadas ao menos três vezes.

A situação se agrava ainda mais em dias de chuva, quando a visibilidade diminui e a água cobre o buraco. À noite, a falta de iluminação adequada aumenta o perigo para quem transita pelo local. “É melhor que venham ajeitar logo, antes que aconteça um acidente de verdade”, reforça Darison.

Você Repórter

