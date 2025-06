Promotora de vendas Andreza Barros denuncia buracos no conjunto IAPI, no bairro de São Brás

Os moradores do conjunto IAPI enfrentam uma dura realidade com vários buracos presentes na Alameda Cento e Trinta e Um, no bairro de São Brás, em Belém. A moradora Andreza Barros, promotora de vendas de 44 anos, denuncia o problema que resulta em mau cheiro, alagamento e danos aos condutores que passam pelo local. A situação já dura cerca de três anos e os moradores já procuraram órgãos competentes, mas não houve solução.

Andreza relata que, no começo, os buracos eram pequenos, mas eles foram agravados com a passagem de ônibus no local, inclusive com os veículos lotados de passageiros, gerando um grande peso.

“Esse problema já tem há três anos, só que esse buraco era menor. Devido aqui atrás ser a parada dos ônibus de Mosqueiro, eles passavam aqui com frequência o dia todo. Então, foi aumentando o buraco”, relata. “Tentamos evitar, mas eles brigavam e nos xingavam”, completa.

Os buracos alagados na Alameda Cento e Trinta e Um (Adriano Nascimento)

Os buracos causam alagamentos e problemas aos condutores de veículos, principalmente durante a noite, quando há problemas com a luz. “Já caiu um motoqueiro, ‘arrebenta’ carro. Na última vez, o rapaz guardou o carro na minha casa. De noite, quando falha a luz, fica difícil a pessoa enxergar”, conta Andreza Barros.

Outra dificuldade enfrentada é com o mau cheiro, principalmente em períodos de chuva. “Fica esse cheiro podre, cheiro horrível. Quando chove, fica mais", reclama a promotora de vendas.

Solução

Andreza Barros afirma que os moradores entraram em contato com os órgãos competentes, mas não obtiveram solução.

Em nota, a Cosanpa informou que equipes técnicas já foram ao local e constataram que o serviço não é responsabilidade da Companhia.

A redação de O Liberal entrou em contato com a Sezel, mas até a publicação não obteve resposta

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.