Montador João Conceição diz que condutores desrespeitam ciclofaixa na Avenida Júlio César

O montador João Conceição Santos, de 31 anos, morador do bairro do Tapanã, denuncia a falta de respeito de alguns condutores que utilizam de forma indevida a ciclofaixa da Avenida Júlio César, em Belém. Segundo ele, mesmo com a sinalização e a ciclofaixa, condutores de carros e motos desrespeitam as leis de trânsito e colocam em risco quem usa a bicicleta como meio de transporte. O registro foi feito no dia 17 de junho.

Segundo João, o problema é mais grave nas proximidades da Avenida Centenário, próximo ao semáforo do elevado Gunnar Vingren, no sentido Aeroporto Internacional de Belém. “É muito desrespeito. Eles [os motoristas] não respeitam o ciclista. A gente quer passar, eles não deixam, mesmo com o sinal fechado. Então, é complicado”, desabafa.

O denunciante conta que já esteve perto de sofrer acidentes no local. “Semana passada, eu quase sofri um acidente. O sinal fechou e o mototaxista passou aqui, e quase me bateu na rotatória”, relata.

O montador também descreve situações em que veículos circulam na contramão, dificultando ainda mais o trajeto. “Até quando a gente vai atravessar, eles não desistem, eles não param. Mesmo com o sinal, a gente pede para parar, mas eles não param”, reclama.

Para João e outros ciclistas que enfrentam a situação diariamente, o pedido é simples: “A gente só quer chegar em casa em paz, sair de casa em paz pra conseguir voltar com vida. É o mínimo”, finaliza.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, mas não obteve resultado até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade