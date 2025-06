Aposentado Tertuliano Santos denuncia desrespeito à ciclofaixa na Augusto Montenegro

Um trecho da ciclovia na avenida Augusto Montenegro, nas proximidades da Mário Covas e Rodovia do Tapanã, sentido Entroncamento, está sendo utilizado de forma indevida por condutores de carros e motos. A prática desrespeita o direito de ciclistas e pedestres e causa revolta em quem precisa do espaço para se locomover com segurança. O aposentado Tertuliano Santos, morador da área, lamenta a situação.

"Isso sempre aconteceu, os motoristas menosprezam os pedestres e os ciclistas", afirma o morador. Ele relata um caso de desrespeito, onde um motorista acabou acidentando uma mulher que passava por um local nas proximidades.

Para o morador, é preciso ter educação no trânsito. "Tem pessoas que não ensinam os filhos, isso deve ser ensinado em casa. Na escola se fala sobre, mas melhor seria se fosse dos pais, na própria casa para quando ele chegar na fase adulta e tiver um carro, já estar educado", afirma.

Ele conta que já sofreu acidentes no local. "Um motorista me fechou e eu caí dentro da vala, tive que me jogar dentro da lama", relata.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades