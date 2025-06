Conversões irregulares colocam pedestres em risco na Avenida Bruno Sechi

Quem precisa utilizar as faixas para atravessar a avenida Bruno Sechi convive diariamente com o risco de atropelamento. A sinalização indica a prioridade de quem está a pé, porém, motoristas utilizam os pontos para realizar conversões irregulares, colocando os pedestres em risco. Quem detalha a denúncia é o aposentado Antônio Oliveira, de 65 anos, em registo feito na última segunda-feira (23).

“Nessa faixa [...] não respeitam ninguém. Nem os carros, nem as motos, só faltam “passar por cima” do pedestre. Agora estão fazendo até retorno, que é proibido. Quando pisa na faixa, já era para eles estarem parando, mas não param. Não respeitam o pedestre”, denuncia Antônio.

Segundo o aposentado, o local já foi cenário de diversos acidentes, alguns deles fatais. Ele relata que outras faixas da Bruno Sechi são utilizadas para conversões irregulares. “É para o pedestre, mas quem usa é o motorista. A gente não tem conforto, não tem uma lei que era para ser obedecida, ninguém obedece”, lamenta. “O pedestre disputa espaço na faixa de pedestre com o próprio motorista”.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informa em nota que “tem intensificado a fiscalização por toda cidade. Também está previsto o reforço na sinalização horizontal e vertical com o objetivo de aumentar a visibilidade da faixa de pedestres e conscientizar condutores sobre a prioridade de quem atravessa. A Segbel reforça que a população denuncie as infrações de trânsito, pois contribuem para o trabalho dos agentes nas ruas e o mapeamento de atuação. As denúncias devem ser encaminhadas para a Ouvidoria da Segbel, por meio do WhatsApp (91) 8415-4587”.

