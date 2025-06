Confeiteira Juliana Borges denuncia alagamentos crônicos no bairro da Cremação

A confeiteira Juliana Borges, de 38 anos, denuncia os constantes alagamentos que atingem o cruzamento da Travessa Quintino Bocaiuva com a Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém. O problema, que se agrava a cada chuva forte, tem dificultado a mobilidade e causado transtornos frequentes aos moradores da região. O registro foi feito no dia 20 de junho.

Confeiteira Juliana Borges (Foto: Raoni Joseph)

A denunciante conta que, em poucos minutos de chuva, a água toma conta da via. “Alaga tudo. Acredito que com dois, três minutos de chuva já está tudo coberto de água. Ficamos ilhados, sem ter por onde sair. Preciso dar voltas para conseguir chegar em casa”, relata. Segundo ela, o problema atinge também trechos vizinhos, como a Rua Caripunas. “É um ponto crítico bastante extenso”, afirma.

De acordo com a moradora, algumas equipes da prefeitura já estiveram no local realizando limpezas, mas a situação voltou a se repetir. “Eles [agentes de limpeza] vêm, fazem uma limpeza, mas logo depois alaga tudo de novo. Ainda não foi feito um serviço concreto para acabar com o problema”, lamenta.

Muitas famílias precisaram tomar medidas por conta própria para evitar que a água invadisse suas casas. “A gente teve que levantar calçadas e fazer batentes nas portas para a água não entrar. Muita gente precisou suspender o piso da casa para se proteger”, diz Juliana.

Em nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana informou que “mantém rotineira agenda de limpeza na região citada no intuito de mitigar o acúmulo de água na via e facilitar o escoamento em caso de cheias. Uma solução permanente está sendo implementada por meio do Programa de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (Promaben), que executa obras de saneamento na região.”

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades