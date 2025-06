Recepcionista Ewerton Oliveira denuncia desrespeito de condutores na Augusto Montenegro

O recepcionista Ewerton Oliveira denuncia a falta de respeito de condutores na faixa de pedestres localizada na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém. Mesmo com o semáforo e a sinalização no local, veículos não respeitam a travessia e avançam, colocando em risco a vida de quem precisa atravessar a via. O registro foi feito no dia 20 de junho.

Recepcionista Ewerton Oliveira (Foto: Raoni Joseph)

Segundo o denunciante, o descaso dos condutores é diário. "O sinal fecha, mas carros, motos e até caminhões continuam passando no meio dos pedestres. Tem criança, pai, mãe, pacientes, e, mesmo assim, eles não respeitam", desabafa. O trecho problemático fica em frente a uma escola e uma clínica médica, locais de grande tráfego de pessoas.

"Teve um dia em que o sinal fechou, e uma moto passou bem na minha frente, quase me atropelou", conta. Para ele, a imprudência é constante: "Mesmo com o sinal vermelho, eles passam. E, quando percebem que a rua está um pouco mais vazia, passam em alta velocidade. É uma falta de educação com os pedestres", lamenta Ewerton.

Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde (Foto: Raoni Joseph)

O recepcionista faz um alerta crucial, especialmente para quem transita com crianças na área: "Os pais têm que segurar firme na mão dos filhos, porque o risco de atropelamento é grande. É complicado demais atravessar aqui", finaliza.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)