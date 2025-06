Postes de energia elétrica danificados preocupam moradores do Bengui e Reduto

A estrutura comprometida de alguns postes de energia elétrica, localizados em Belém, gera medo e insegurança nos moradores e trabalhadores que circulam diariamente pelas áreas afetadas. Quem traz a denúncia na rua Municipalidade é o flanelinha Romildo Lopes. Já na avenida Padre Julio Sechi, o carpinteiro Francisco Oliveira detalha o problema. Os registros foram feitos nesta segunda-feira (23).

Na Municipalidade, o poste está localizado ao lado de uma faculdade, próximo a uma academia, e apresenta sinais visíveis de desgaste e inclinação. “Aqui na faculdade eles têm medo, às vezes ficam uns carros estacionados aqui. A gente tem medo de dar uma ventania e o poste virar em cima dos carros ou na faculdade”, detalha Romildo Lopes. “Cada vez fica mais perigoso, é um perigo aqui para nós. Cada vez mais inclinado”, diz o flanelinha.

Na avenida Padre Julio Sechi, o problema já persiste há anos. Autoridades já chegaram a visitar o local, mas nenhuma solução efetiva foi implementada, segundo Francisco Oliveira. Ele conta que quem precisa aguardar o transporte público no local sente medo de uma possível queda. Além disso, o local era um ponto de comércio, mas por conta do poste comprometido, os comerciantes precisaram deixar o local.

“Toda vez que vem o pessoal da luz, a gente pergunta “vocês vão trocar o poste?” e eles dizem “a gente vai ver” [...]. Até agora não veio nada”, reclama Francisco.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Equatorial Pará informou, em nota, que enviou equipes aos locais na manhã da última terça-feira (24), para “realizar o levantamento dos materiais necessários para as substituições das estruturas. O poste localizado na Avenida Padre Julio Sechi será trocado até a próxima sexta-feira, dia 27, enquanto a substituição do poste na Rua Municipalidade está prevista até o domingo, 29 de junho.

Para realizar as manutenções nas estruturas, será necessário programar desligamentos no fornecimento de energia nos trechos em que os postes estão localizados, e até domingo, 29 de junho, todos os postes mencionados na reportagem serão substituídos.

A empresa reforça que, em caso de situações semelhantes, os clientes podem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento: pelo site www.equatorialenergia.com.br, enviando um “Olá” para a assistente virtual Clara no número (91) 3217-8200, por meio do aplicativo Equatorial Energia ou ainda pela central de atendimento no 0800 091 0196.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades