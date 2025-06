Promotor de marketing Ruan Cardoso reclama de buraco na avenida Hélio Gueiros

Um buraco tem chamado a atenção de quem trafega pela Avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas. O asfalto cedeu e favoreceu o surgimento do obstáculo, que traz riscos constantes na principal via do bairro. Pedestres e ciclistas se arriscam para andar pela área, que até chegou a ser sinalizada de forma improvisada pelos moradores e alguns comerciantes do local. O promotor de marketing Ruan Cardoso detalha o problema, em registro feito na última quarta-feira (25).

Promotor de marketing Ruan Cardoso (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Já teve até um caso de uma senhora que caiu no buraco. Era noite, estava escuro, um carro veio a cair no buraco e ela caiu também. Essa situação deixa qualquer um avariado e poderia ser melhora”, relata.

Ruan alerta para o perigo de futuros acidentes com os pequenos, em virtude do período de férias nas escolas. “Isso causa muitos problemas, até para as crianças que quando correm com a pipa podem cair no buraco. Está no tempo de férias e as crianças estão na rua”.

E para desviar do buraco, condutores trafegam pela contramão para não perder o tempo do semáforo. “Aqui é uma via mais movimentada, um buraco desse se torna muito prejudicial, até para as pessoas que passam na via com carros e motos”, diz Ruan.

Buraco na avenida Hélio Gueiros (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Quando chove, o local alaga e inunda a via. “Isso se torna uma facilidade para cair em um buraco, ainda mais com carros e motos. Todo mundo está correndo risco”, finaliza.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ananindeua para se manifestar sobre o caso, mas não teve retorno.