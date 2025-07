Microempreendedor Mateus Guilherme denuncia bueiro entupido e buracos na travessa Angustura

Um bueiro entupido vem preocupando moradores e comerciantes da travessa Angustura, próximo a avenida Pedro Álvares Cabral. A água fica acumulada e exala mau cheiro, tornando a travessia difícil para pedestres e motoristas. O microempreendedor Mateus Guilherme, dono de um ponto de peixe frito nas proximidades, afirma que a situação persiste há anos. A denúncia foi registrada no dia 1º de julho.

“Eu nunca vi esse bueiro bom. Sempre teve problema de alagamento, infiltração, inclusive quando chove, as casas alagam e fica uma imundície”, afirma. Ele conta que alguns moradores idosos das proximidades chegaram a ser infectados por leptospirose, doença transmitida pela exposição à urina de animais, principalmente ratos.

Segundo Mateus, a falta de um escoamento funcional no local dificulta a travessia no local e a população é obrigada a pisar na água. Além disso, o bueiro entupido afeta a parte da frente de duas residências e ocupa uma parte considerável da rua.

Mateus relata que acidentes já aconteceram no local. “Não por conta do bueiro, mas por conta dos buracos aqui na rua”, conta. “Infelizmente a gente está vivendo essa realidade”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), no entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades.