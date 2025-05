Autônomo Wilson Dantas reclama de parada de ônibus sem cobertura no bairro da Campina

Mais uma parada de ônibus está em situação precária em Belém. Desta vez, na Avenida Assis de Vasconcelos, na esquina com a Rua Senador Manoel Barata, no bairro da Campina. O local não tem cobertura para o usuário do transporte público se proteger do sol e chuva. Quem faz a denúncia é o autônomo Wilson Dantas, de 75 anos, comenta as consequências dessa falta de estrutura. O registro foi feito no dia 6 de maio.

A falta de infraestrutura tem gerado reclamações de quem utiliza o transporte público no local. Wilson, que utiliza o ponto quase todos os dias para se deslocar, conta que, além do desconforto da falta de cobertura, a situação também afeta a saúde dos passageiros. " Quem tem dinheiro compra uma sombrinha, quem não tem fica na chuva", lamenta.

Wilson, denúncia que a situação prejudica a qualidade de vida dos usuários do transporte público. A falta de cobertura e de outras condições adequadas nas paradas de ônibus torna o ato de aguardar pelo transporte algo ainda mais difícil para quem já enfrenta o desafio diário da mobilidade urbana.

Além disso, a ausência de um lugar adequado para o abrigo dos passageiros também expõe a população ao risco de doenças relacionadas à exposição prolongada ao sol ou à chuva, o que agrava a situação da saúde pública no município.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém a aguarda um posicionamento sobre o caso.