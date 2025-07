Corretor Wanderson Teoshiak denuncia buraco na Travessa Humaitá

Um grande buraco preocupa moradores da Travessa Humaitá, entre as Avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro Marco, em Belém. Segundo relatos do corretor de imóveis Wanderson Teoshiak começou como um buraco pequeno, mas foi aumentando com as chuvas e hoje ameaça a passagem de veículos, moradores e principalmente idosos que vivem na região.

Corretor Wanderson Teoshiak (Foto: Vanessa Araújo | Especial para O Liberal)

O denunciante mora em frente ao local e relata que a situação já gerou acidentes e prejuízos. “Esse buraco era pequeno, mas com o decorrer das chuvas ele foi aumentando e hoje virou essa cratera. Eu moro aqui na frente, meu tio tem Alzheimer, o carro não pode sair da garagem por causa do buraco. Já tivemos acidentes aqui, senhora idosa caiu, carro que veio estacionar teve dano grave”, conta.

Wanderson afirma que os moradores já protocolaram vários pedidos de reparo, mas o problema segue sem solução. “A gente já foi no órgão competente, deu entrada em requerimento, temos uns cinco protocolos e nada é resolvido. Um órgão joga para o outro. Toda vez que chove, alaga tudo, o buraco aumenta mais. Daqui a pouco toma conta da metade da rua”, relata.

Para tentar reduzir o risco de acidentes, os próprios moradores sinalizaram o local improvisando uma estrutura de madeira. “A gente colocou uma madeira para a pessoa ver que tem esse buraco, para evitar algo mais grave, uma perna quebrada, um ferimento sério. Mas não é solução. O que a gente quer é que resolvam de verdade”, reforça.

A reportagem solicitou nota à Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)