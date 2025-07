Confeiteira Maria do Carmo reclama de acúmulo de lixo na Angustura com a Praça do Jaú

O acúmulo de lixo já virou rotina no cruzamento da Travessa Angustura com a Praça do Jaú, no bairro da Sacramenta. A situação incomoda quem vive e trabalha na área, como a confeiteira Maria do Carmo, de 50 anos, que reclama da falta de conscientização da própria comunidade, em registro feito nesta terça-feira (1).

A confeiteira relata ter medo de andar pelo local e encontrar animais silvestres, como cobras, atraídos pelo lixo. A população costuma perder o horário da coleta, que, segundo ela, é realizada nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. “O lixeiro até passa, pega o lixo, meia hora depois tu passa no local e tem mais lixo porque os moradores não colocaram nas portas. Por isso que fica desse jeito”.

“Eu só coloco nos dias de coleta, então é praticamente zero de lixo na frente da minha casa”, diz. O acúmulo de lixo atrapalha os carros e também os pedestres, aumentando o risco de acidentes, já que quem está a pé precisa andar na rua para desviar das calçadas obstruídas.

O lixo atrapalha até o lazer dos moradores e o comércio, pois o odor forte afasta os consumidores. “Às vezes até mesmo meu filho diz: "Bora lá na praça, mãe". Eu falo assim: "Meu filho, vou fazer para lá o quê? Ver lixo, que a gente tem que passar por aqui".

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou, em nota, que “vai pedir uma limpeza geral da área, apesar do cronograma adotado na região estar em dia e pede que a população conserve o local limpo e evite o descarte irregular”.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades