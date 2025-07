Pintor Josinei Gomes denuncia descarte irregular de entulho na rua do Canal do Ariri

A rua do Canal do Arari, entre a avenida Três Corações e a rua Governador Magalhães Barata, está comprometida pelo acúmulo irregular de lixo e entulho. O descarte bloqueia a passagem de pedestres e veículos e causa diversos transtornos, como o mau cheiro e o medo da transmissão de doenças. O pintor Josinei Gomes, de 39 anos, é diretamente afetado pelo problema, e traz o relato em registro feito nesta quarta-feira (2).

“A prefeitura vem e limpa, se ela limpar de manhã, de tarde já tá cheio de lixo de novo”, reclama. O pintor acredita que é necessária a conscientização de ambas as partes, tanto da gestão municipal quanto da própria população. Na visão de Josinei, falta um ponto para realizar o descarte correto.

Josinei conta que a população costuma jogar animais mortos no local, o que atrapalha o bem-estar de quem vive nas proximidades. “A gente sente todo esse odor que vem aí do lixão, todo dia é esse lixo. Eu queria que as autoridades tomassem uma providência sobre esse lixo”.

A população já convive com o lixo há mais de dois anos. “A gente tem que fechar a janela da casa para parar mais o odor que vem daí do lixão. Ainda tem um pessoal que de vez em quando queima cobre”, diz o pintor. “Às vezes as pessoas brigam para não jogar lixo, porque a gente que mora aqui perto sofre mais com isso, mas eles não dão ouvidos”, lamenta.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades